Heiligenstadt. Wie sich die jüngsten Kicker des „Mobau Toka Cup“ durchsetzten und welcher Youngster dabei besonders brillierte.

Die jüngsten Kicker waren diesmal die erfolgreichsten. Die A-Junioren des 1. SC Heiligenstadt haben das Fußballturnier des TSV Aufbau Heiligenstadt um den „Mobau Toka Cup“ mit acht Teams in der Großsporthalle am Kurpark in der Kreisstadt gewonnen.