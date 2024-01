Leinefelde-Worbis. Wie der Ecklingeröder mit seinen Mannen den Verbleib in der Fußball-Landesklasse realisieren will.

Der SC Leinefelde belegt momentan den 13. Tabellenrang in der Fußball-Landesklasse und muss daher bei 16 Mannschaften um den Klassenerhalt bangen. So will Trainer Steven Geller die Rettung in der Rückrunde schaffen.