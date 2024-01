Dingelstädt. Der SV Dingelstädt will im erneuten Anlauf den Aufstieg in die Landesklasse schaffen und den Kreispokal an die Unstrut holen.

Rico Baumann ist im dritten Jahr Trainer beim Fußball-Kreisoberligisten SV Dingelstädt und führte diesen nach der Hinrunde der Saison 2023/2024 an die Tabellenspitze. Allerdings haben die Unstrutstädter ein Spiel mehr ausgetragen, können bei 30 Zählern noch vom TSV Bad Tennstedt eingeholt werden.