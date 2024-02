Heiligenstadt. So laufen die traditionellen Karenvals-Wettkämpfe des TSV Aufbau Heiligenstadt in der Lorenz-Kellner-Halle ab.

Eines steht bereits vor dem ersten Aufschlag fest: Auch die bereits 28. Auflage des traditionellen Volleyball-Faschingsturniers des TSV Aufbau Heiligenstadt wird alles andere als gewöhnlich, sondern vielmehr bunt und fröhlich. „Es wird gespielt, bis die Kostüme auseinanderfallen“, kündigt der erste Vorsitzende des Ausrichters Matthias Bollwahn augenzwinkernd an. Los geht es mit dem närrischen Volleyballtreiben in der Heiligenstädter Lorenz-Kellner-Halle am Samstag, 3. Februar, ab 10 Uhr.