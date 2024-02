Heiligenstadt. Beim großen Traditions-Faschingsturnier des TSV Aufbau Heiligenstadt geht es bunt, schrill und mit Spaß zur Sache.

Die Handschellen hatte Matthias Bollwahn zwar mitgenommen, zum Einsatz kamen diese aber nicht. Und so konnte sich der erste Vorsitzende des TSV Aufbau Heiligenstadt beim traditionellen Volleyball-Faschingsturnier seines Vereins, das bereits zum 28. Mal stattfand, in Original-Polizistenuniform gekleidet, in der Lorenz-Kellner-Halle ganz auf seine Rolle als Sprecher konzentrieren.