Leinefelde. Mit welch eiserner Disziplin der Leinefelder Matthias von Nessen die Internationale Deutsche Newcomer-Meisterschaft gewann.

„Den Traum, auf die Bühne zu gehen, hatte ich schon immer“, sagt Matthias von Nessen. Den hat sich der 42-jährige gebürtige Leinefelder, der dort 30 Jahre lang gelebt hat und inzwischen im niedersächsischen Herzberg am Harz sesshaft geworden ist, erfüllt. Und nicht nur den. Bei der Internationalen Deutschen Newcomer- Meisterschaft der Bodybuilder sichert sich der Eichsfelder, dessen Herz noch immer an dieser Region hängt („Irgendwann kehre ich hierhin zurück“), in der offenen Klasse auf Anhieb den Titel.