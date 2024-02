Göttingen/Eichsfeld. Wie der Ausdauerathlet des LTV Obereichsfeld die herausfordernde 80 Kilometer lange „Brocken Challenge“ meisterte.

Er hat selber daran Schuld. Daran, dass ihn seine Teamkollegen und gar sein Trainer wahlweise als „verrückt“ oder „wahnsinnig“bezeichnen. Diese zunächst wenig schmeichelhaft anmutenden Beschreibungen sind aber in Wahrheit ein Ausdruck von großem Respekt. Und sein jüngster sportlicher Husarenstreich wird dafür sorgen, dass diese Adjektive in Zusammenhang mit Chris Kroll (LTV Obereichsfeld) auch nicht so schnell verschwinden werden.