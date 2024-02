Breitenworbis. Der Eichsfelder Verbandsligist empfängt den Tabellendritten, rechnet sich aber in eigener Halle durchaus Chancen aus

Bei Tischtennis-Verbandsligist TSV Breitenworbis geben sich gerade die Topteams der Staffel West die Klinke in die Hand. Nachdem sich jüngst Tabellenführer Post SV Mühlhausen III in Breitenworbis vorgestellt hat, erwartet der TSV am Samstag, 24. Februar, nun den Dritten SSV Schlotheim. Beginn des Duells ist um 15 Uhr.