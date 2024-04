Wüstheuterode. Warum der gebürtige Eichsfelder an die Stätte seiner Jugend zurückkehrt ist

Ein internationaler Hauch von Brüssel wehte am vergangenen Dienstag, 16. April, über den Sportplatz von Wüstheuterode. Die ortsansässigen Germanen hatten aber nicht den berühmten RSC Anderlecht als zigfachen belgischen Fußballmeister zu Gast, sondern der bekannte Fernsehjournalist und Moderator Markus Preiß weilte für kurze Zeit in seiner eichsfeldischen Heimat.

Der gebürtige Eichstruther aus dem 86 Einwohner großen Dorf unweit von Wüstheuterode tourt momentan mit einem Fernsehteam aus zwei Kameraleuten, einem Tontechniker und einer Reporterin für eine ARD-Dokumention über sein Leben durch Deutschland, die am 6. Juni, dem Europawahlsonntag, abends im Ersten Programm ausgestrahlt wird. Fünf Tage zuvor wird der bisherige Leiter des ARD-Europastudios in der belgischen Hauptstadt neuer Chef des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin.

Nicht ohne Grund war die Sportstätte im 620-Seelen-Ort im Eichsfeld Drehort, denn dort jagte der heute 46-Jährige in seiner Jugend hinter dem runden Leder her. „Er war als Stürmer sogar sehr torgefährlich“, sagt Sven Klingebiel als Mannschaftskapitän der A-Jugend Mitte der 1990-er Jahre und erwähnt voller Bewunderung zwei Treffer des blonden 46-jährigen Politikwissenschaftlers und Journalisten im entscheidenden Spiel um die Kreismeisterschaft gegen die SG Lutter.

Die Begeisterung für den Fußball vom Vater geerbt

„Die Begeisterung für den Fußball haben wir von unserem Vater Willi als harten Abwehrspieler geerbt“, berichtet der neun Jahre jüngere Bruder Christian Preiß, der lange Jahre als emsiger Mittelfeldfeldspieler für die Germanen kickte und wegen seiner Ausdauer und Lauffreude von allen „Lunge“ gerufen wird. Dabei kann sich der Kriminalbeamte im nordhessischen Baunatal nicht die Bemerkung verkneifen, dass er zumindest in der Sportart Nummer eins mehr Talent als sein Bruder besaß.

Beeindruckt von dem über vierstündigen außergewöhnlichen Besuch waren auch die 14 lokalen Fußballer. „Ich habe meine Schützlinge selten so hoch motiviert und konzentriert erlebt“, sagt Trainer André Thüne, der den ein Jahr jüngeren Markus Preiß vom gemeinsamen Besuch des Lingemann-Gymnasiums in Heiligenstadt kennt. Seine fußballerischen Fähigkeiten demonstrierte der frühere freie Mitarbeiter der Thüringischen Landeszeitung im Landkreis Eichsfeld bei einigen Torschussübungen, als er den Germanen auch in Zivil die Bälle gekonnt vorlegte.

Auch der Torjäger zeigt sich beeindruckt

„Das erlebt man nicht alle Tage“, betont der 22-jährige Torjäger Luca Hagemann, der zuletzt beide Tore seiner Elf in der Landesklasse gegen die SC Großengottern erzielte. Mit seinen 13 Mannschaftskollegen schaute er fasziniert der Drohne zu, die für Aufnahmen aus der Luft über ihren Köpfen schwebte.

Noch lange saßen Trainer, Spieler und Verantwortliche mit dem hohen Besuch im wegen seiner Länge von 16 Metern „Schlauch“ genannten Vereinsraum zusammen, lauschten interessiert dessen Geschichten und Anekdötchen und werden sicherlich noch oft an diesen ungewöhnlichen Trainingsabend im April zurückdenken.

Nicht allzulange konnte hingegen Markus Preiß in seiner geliebten Heimat verweilen, denn als nächstes Ziel wartete schon ein internationaler Unternehmer zur Herstellung von Landmaschinen im ostwestfälischen Gütersloh auf den sympathischen Moderator, der zukünftig aus der Bundeshauptstadt über die nationale und internationale Politik berichten wird.