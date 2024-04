Neustadt/Orla. Die Elf von Trainer Stefan Lerch siegt zum zweiten Mal in Folge bei Blau-Weiß Neustadt.

Ein ungewohntes Gefühl erlebte der SC Heiligenstadt in der Fußball-Thüringenliga im Auswärtsspiel beim Aufsteiger Blau-Weiß Neustadt. Nach längerer erfolgloser Serie gewannen die Mannen von Trainer Stefan Lerch auch ohne die kurzfristig erkrankten Florian Kellner, Lucas Roth und Fabian Schneider Utria zum zweiten Mal in Folge nach dem deutlichen 3:0 vor Wochenfrist im gegen das Schlusslicht Eintracht Sondershausen.

Dabei gerieten die Obereichsfelder schon früh in Rückstand, als ihre Abwehr noch nicht richtig im Bilde war und überlaufen wurde. Aber die Antwort blieben sie nicht lange schuldig, schafften nach 20 Minuten bereits den Ausgleich durch ein sehenswert herausgespieltes Tor des jungen Yannick Stellmann.

Starker Bennett Fröhlich verhindert verneuten Rückstand

Ihrem Schlussmann Bennett Fröhlich mit einem gehaltenen Foulelfmeter verdankten die Heiligenstädter Kicker, dass sie nicht erneut in Rückstand gerieten. Der Student glänzte noch einige Male in den 90 Minuten und hatte somit erheblichen Anteil am knappen 2:1-Auswärtserfolg, den der flinke Maciej Wolanski mit seinem Treffer in der Schlussphase sicherstellte.

„Danach mussten wir allerdings noch zwei brenzlige Situationen vor unserem Kasten überstehen“, bemerkte Trainer Lerch, der dennoch von einem insgesamt verdienten Sieg und vom Glück auf ihrer Seite sprach. In einer Woche wollen die Heiligenstädter in einem weiteren Auswärtsspiel in der Otto-Dix-Stadt beim Tabellenzweiten Wismut Gera auch punkten.