Erfurt. Während die weibliche U16 des Erfurter HC dem Titel im Freien den in der Halle folgen lässt, verlieren die Drittliga-Volleyballerinnen der SG Erfurt electronic überraschend. Einem kollabierten Drachenfan wurde wohl rechtzeitig geholfen.

Hallentitel für Hockeymädchen

Während die Herren des Erfurter HC in der mitteldeutschen Hallenhockey-Oberliga eine bittere 2:14-Klatsche bei Spitzenreiter Meerane kassierten und weiter um den Klassenerhalt bangen müssen, durfte ihre weibliche U16 jubeln. Nach dem 2:1-Halbfinalsieg gegen den ATV Leipzig krönten sich die Erfurter Mädchen per 5:0 in Finale gegen Osternienburg zum mitteldeutschen Meister. Schon in der Feldsaison hatten sie den Titel geholt. Anfang Februar dürfen sie sich bei den ostdeutschen Meisterschaften in Berlin messen.

SG electronic verliert an Boden

Durch eine überraschende 1:3-Niederlage beim Tabellenneunten Erlangen sind die Drittliga-Volleyballerinnen der SG Erfurt electronic auf Rang vier abgerutscht. Nachdem sie den ersten Satz mit 25:22 gewannen, agierten die Gäste viel zu fehlerhaft, was Erlangen per 25:19, 25:17 und 26:24 zu überraschenden drei Punkten im Abstiegskampf nutzte.

Drachen-Fan im Krankenhaus

Vom medizinischen Notfall, der sich am Sonntag beim Heimspiel der Black Dragons Erfurt gegen Duisburg ereignet hatte, wurden nun Details bekannt. Demnach hatte ein Fan des Erfurter Eishockey-Oberligisten einen schweren Schlaganfall erlitten. Umstehende Fans und die Mediziner vor Ort hatten aber schnell reagiert und nach einem Eingriff im Krankenhaus ist er wohl außer Lebensgefahr.