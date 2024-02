Erfurt. Rot-Weiß-A-Junioren im Test gegen Männerteams mit sieben Treffern in zwei Spielen. Vor allem das 3:3 beim Thüringenliga-Spitzenreiter überrascht.

Mit einem halben Dutzend beim 6:0 am 10. Dezember 2023 im Regionalliga-Punktspiel gegen den VfL Halle verabschiedeten sich die A-Junioren des FC Rot-Weiß Erfurt in die Winterpause. Ebenso torhungrig begannen sie nun das Jahr 2024. In den ersten Testspielen gegen die Männer vom Verbandsliga-Spitzenreiter Wismut Gera am Sonntag sowie gegen Landesklässler Motor Gispersleben am Dienstag erzielten sie insgesamt sieben Treffer.