Erfurt. Fußball-Kreisoberliga startet, spannendes Lokalderby in der Tischtennis-Verbandsliga

Kreisoberliga startet

Nachdem am vergangenen Sonntag Absteiger An der Lache Erfurt das neue Jahr in der Fußball-Kreisoberliga per 7:2-Kantersieg gegen Aufsteiger Gangloffsömmern eröffnet hatte, findet an diesem Wochenende der erste reguläre Spieltag statt. Aktuell sind an der Spitze vier Teams nur durch drei Punkte getrennt. Die schwierigste Aufgabe des Quartetts hat der Vierte Buttstädt, der am Samstag beim Fünften An der Lache zu Gast ist. Spitzenreiter FC Borntal empfängt am Sonntag Stotternheim. Fast alle Spiele finden auf Kunstrasen statt.

Sponeta empfängt Lok

Nach dem für beide Teams enttäuschenden letzten Wochenende – Lok Erfurt verlor das Verfolgerduell beim USV Jena III deutlich, Sponeta Erfurt schaffte beim bis dato punktlosen Schlusslicht Gera nur ein 7:7 – treffen sie am Samstag zum Derby in der Tischtennis-Verbandsliga Ost aufeinander. Um 17 Uhr geht es in der Sporthalle Curiestraße los, mit einem Sieg könnte der Vierte Lok am Zweiten vorbeiziehen.

Baum zum Lehrgang

Der Erfurter Para-Karateka Sven Baum weilt am Wochenende in Berlin zum Trainingslager mit der deutschen Nationalmannschaft. Kürzlich setzte er sich bei den Dresden Open in seiner Kata-Klasse durch.

Eishockey-Duo gefordert

In der Eishockey-Thüringenliga sind am Sonntag gleich zwei Erfurter Teams gefordert. Tabellenführer Hurricane-V2 empfängt die Ice-Rebells aus Waltershausen (15 Uhr), drei Stunden später sind die Mammuts gegen den Letzten Ilmenau klarer Favorit.