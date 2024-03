Erfurt/Sömmerda. In der Landesklasse empfängt Sömmerda Gispersleben und Union Erfurt Büßleben. Die Handball-Wölfe Erfurt könnten in Sömmerda Platz zwei klarmachen. Fahner Höhe bei starkem Neuling. Erfurterin holt Tennis-Landesmeistertitel.

Zwei Landesklasse-Derbys

Am 19. Spieltag der Landesklasse-Staffel 2 stehen gleich zwei Fußballkreisderbys an. Am Samstag (14 Uhr) empfängt der Tabellenelfte FSV Sömmerda den Siebten Gispersleben zum Duell zweier formstarker Teams. Am Sonntag (15.30 Uhr) will Union Erfurt gegen Büßleben den nächsten Schritt aus der Abstiegszone machen. Ein Heimspiel hat am Samstag (14 Uhr) auch der Dritte Walschleben gegen den Vierten Siemerode. Erfurt Nord (in Auleben) und Kölleda (in Großengottern) sind auswärts gefordert.

Tennis-Titel an Erfurterin

Christine Junge-Ilges hat sich den Landesmeistertitel im Tennis gesichert. Im Finale setzte sie sich gegen Antonia Stachelroth durch, die im Ligabetrieb wie die Siegerin für den Erfurter TC Rot-Weiß antritt. Landesmeister bei den Männern wurde der Ex-Erfurter Jonathan Roth.

Fahner Höhe bei starkem Neuling

Im Meisterschaftsduell in der Fußball-Thüringenliga mit Wismut Gera ist der FC An der Fahner Höhe am Samstag (14 Uhr) beim starken Aufsteiger Neustadt/Orla gefordert, der auf Platz sechs steht. Gera hat in Schweina die leichtere Aufgabe.

Sömmerda empfängt die Wölfe

Ein Handballderby mit eindeutigen Vorzeichen steigt am Samstag (17 Uhr) in der Sporthalle der Sömmerdaer Einsteinschule. Landesliga-Schlusslicht HSV Sömmerda, das erst sechs Punkte auf dem Konto hat, ist gegen die Wölfe Erfurt, die Platz zwei und damit die Aufstiegsrelegation fast und mit einem Sieg ganz sicher haben, klarer Außenseiter.