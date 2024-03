Erfurt/Sömmerda. Enduro-Ass Garry Dittmann stürzt zweimal, beißt aber für die EM auf die Zähne. Basketball-Löwen noch einen Sieg von Playoffs entfernt. In der Fußball-Landesklasse duelliert sich Gispersleben mit Walschleben und Kölleda mit Sömmerda. Hockey-Talente überzeugen.

Dittmann stürzt zweimal

Wie beim Auftakt am Podest geschnuppert, dann aber vom Pech verfolgt war Garry Dittmann beim zweiten Lauf der Internationalen Deutschen Enduro-Meisterschaft in der Juniorenklasse. In Dahlen fuhr der Kersplebener zunächst auf Rang vier vor, ehe er stürzte und unter dem Motorrad liegend viel Zeit verlor, ehe ihm ein Rivale aufhalf. Er kämpfte sich wieder etwas nach vorn, stürzte aber erneut und verletzte sich am Fuß, den er nicht mehr belasten konnte. Um noch zu punkten, kämpfte er sich ins Ziel und kam auf Platz 13. Nach zwei Tagen Behandlung machte er sich dennoch auf den Weg nach Italien, wo an diesem Wochenende ein EM-Rennen ansteht.

Löwen fehlt noch ein Sieg

Nach ihrem Auf und Ab der letzten Wochen ist der Vorsprung der CATL Basketball-Löwen Erfurt auf die Konkurrenz zwar geschrumpft, dennoch fehlt dem Tabellendritten der Pro B Süd nur noch ein Sieg, um den erneuten Einzug in die Playoffs perfekt zu machen. Den wollen sie am Samstag (18 Uhr) daheim gegen Ehingen einfahren, wie gewohnt exklusiv bei uns im Livestream zu sehen.

Der letzte Schritt: Klar favorisiert wollen die Basketball-Löwen Erfurt (rechts: Leo Döring) am Samstag gegen Ehingen den Einzug in die Playoffs perfekt machen. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Derbyfieber in der Landesklasse

Wie in der Vorwoche stehen in der Landesklasse auch dieses Wochenende zwei Fußballkreisderbys auf dem Programm. Am Sonntag (14 Uhr) empfängt der Sechste Gispersleben den Vierten Walschleben und könnte vorbeiziehen. Zur gleichen Zeit ist der FSV Sömmerda in Kölleda zu Gast und kann mit einem Sieg bis auf zwei Punkte an den Nachbarn heranrücken. Schwierige Heimspiele haben Erfurt Nord gegen Großengottern (Sa., 15 Uhr) und Union Erfurt gegen Bad Frankenhausen (So., 12.30 Uhr). Büßleben gastiert in Siemerode (So., 14 Uhr).

Hockey-Talente überzeugen

Als Mitteldeutscher Vizemeister im Hallenhockey reiste die weibliche U12 des Erfurter HC zum OHV-Pokal, der Ostdeutschen Meisterschaft, nach Güstrow. Nach zwei knappen Siegen gegen Osternienburg und Freiberg machten die Erfurterinnen gegen den Turnierfavoriten Lichterfelde ihr bestes Saisonspiel und waren beim 0:0 sogar näher am Sieg. Nach Niederlagen gegen Potsdam und den späteren Sieger Rotation Berlin wurden sie Gruppenvierter und spielten um Platz 5-7. Dort bezwangen sie Falkensee und unterlagen erneut Potsdam, sodass der gute sechste Platz heraussprang. Die Erfurter Jungs der U12, die bei Vimaria Weimar mitspielten, wurden sogar Fünfter.