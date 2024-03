Erfurt/Sömmerda. Kuriositäten in der Fußball-Kreisoberliga Erfurt-Sömmerda: Co-Trainer Steve Hofmann trifft dreimal per Kopf zum Sieg für Eintracht Erfurt, obwohl das „eigentlich nicht so sein Ding ist“. In Großrudestedt gibt es sieben Alu-Treffer in einer Halbzeit.