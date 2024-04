Erfurt. Am Mittwoch findet der (Halb-)Stundenpaarlauf statt, am 21. April folgt der 87. Steigerlauf mit einer Neuerung.

Pünktlich zum frühlingshaften Wetter startet der LTV Erfurt an diesem Mittwoch seine Saison 2024 mit dem Halb- und Stundenpaarlauf im Steigerwaldstadion. Die Startzeiten wurden auf den Wunsch vieler Sportler im Vergleich zu den letzten Jahren etwas nach hinten verlegt: Der Halbstundenpaarlauf beginnt um 16.30 Uhr, der Stundenpaarlauf um 18 Uhr.

Nur wenige Tage nach diesem Auftakt wartet auf die interessierten Läuferinnen und Läufer aus Erfurt und Umgebung ein weiteres Highlight: Am Sonntag, den 21. April, lädt der LTV zum 87. Steigerlauf. Bei der Frühjahrsausgabe des Traditionslaufes wird es zum ersten Mal einen anderen Start- und Zielort geben. Nachdem es beim letzten Lauf im vergangenen Herbst zu Unstimmigkeiten mit dem Eigentümer des Waldkasinos zur Nutzung des öffentlichen Parkraumes gekommen und daraufhin dem Organisator der Steigerläufe die „Freundschaft“ gekündigt worden war, musste er sich neu orientieren. Der Start- und Zielbereich der Steigerläufe wird zukünftig am Reitplatz sein, der sich knapp 400 Meter oberhalb des Parkplatzes am Waldkasino befindet.

Der erste Start am Reitplatz am 21. April erfolgt um 9.25 Uhr für die Bambini. Anschließend finden weitere Läufe in diversen Altersklassen von den Schülern bis hin zu den Senioren statt. Auch die Walker sind wie immer herzlich willkommen.

Alle Infos und Online-Anmeldungen unter www.ltv-erfurt.de.

red