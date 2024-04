Erfurt. Zum 18. Mal lädt der Erfurter Hockey-Club am kommenden Wochenende zum bundesweit größten Feldhockeyturnier der jüngsten Altersklassen.

Der Erfurter Hockey-Club (HC) lädt am kommenden Wochenende zum bereits 18. Mal zum Puffbohnenturnier. Das deutschlandweit größte Feldhockeyturnier für die Altersklassen Minis bis U12 wird am 20. und 21. April auf dem Kauflanddach in Erfurt-Süd ausgetragen.

Mit 58 Mannschaften aus 18 Vereinen und acht Bundesländern, mit über 600 Beteiligten und sogar einem Verein aus Litauen, verspricht das Turnier ein Spektakel zu werden. Zum 18. Geburtstag des Turniers konnte das Teilnehmerfeld erneut erweitert werden, wobei der VfB Stuttgart aus Baden-Württemberg, der Hanauer THC aus Hessen und der MTV Braunschweig aus Niedersachsen erstmals dabei sind. Eine besondere Konstante in der Geschichte des Turniers ist die Gastmannschaft aus der litauischen Hauptstadt Vilnius, die bereits zum 18. Mal in Folge teilnimmt und damit eine feste Bindung zwischen den beiden Städten symbolisiert.

Auf Übungshockeyfeld kann man sich ausprobieren

Die hohe Teilnahme am Turnier verdeutlicht die Beliebtheit des Hockeysports in Deutschland, insbesondere bei jungen Menschen. Der Erfurter HC leistet mit der Organisation des Turniers einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Hockeysports. Auch in Zukunft wird das Puffbohnenturnier eine bedeutende Plattform für sportliche Begegnungen, Gemeinschaft und Freude sein.

Das Traditionsturnier, das am Samstag von 9 bis 19 und am Sonntag von 8.30 bis 15.30 Uhr stattfinden wird, ist jedoch über den Sport hinaus ein Familienfest für alle, bei denen Hockey im Mittelpunkt steht. Es wird auch ein Übungshockeyfeld aufgebaut, um interessierten Nachwuchsspielern den Sport näher zu bringen. Darüber hinaus erwarten die Besucher Attraktionen wie Hüpfburgen, Sandelfen, eine spannende Tombola sowie reichlich Verköstigung.