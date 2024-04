Erfurt/Sömmerda. Am Samstag stehen für die Erfurter Rugby-Gemeinschaft gleich drei Highlights an. In der Fußball-Landesklasse stehen vor allem zwei Spiele im Fokus. Die Laufffreunde sind am Sonntag im Steigerwald gefordert.

Derby und Sechs-Punkte-Spiel

Am 23. Spieltag der Landesklasse-Staffel 2 stehen aus Sicht der Vertreter des Fußballkreises Erfurt-Sömmerda zwei Spiele im Fokus: Am Samstag muss Union Erfurt beim VfB Artern, einem der zwei noch erreichbaren Teams auf einem Nichtabstiegsplatz, eigentlich gewinnen, um noch realistische Chancen auf den Klassenerhalt zu haben. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt Blau-Weiß Büßleben den FC Erfurt Nord zum Derby der beiden besten Rückrundenteams hinter Spitzenreiter Bad Frankenhausen. Heimrecht haben zudem am Samstag (14 Uhr) Sömmerda gegen Wüstheuterode und Walschleben gegen Leinefelde.

Dreifache Erfurter Rugby-Power

Ein wahrer Super-Samstag steht für die Erfurter Rugby-Gemeinschaft an. Auf dem heimischen Platz in der Essener Straße spielen zunächst die Herren der Erfurt Oaks ab 11 Uhr in der Mitteldeutschen 7er-Liga im Turniermodus gegen vier andere Teams. Um 15 Uhr trifft die U16 des Edith-Stein-Schulsportvereins in der Bundesliga auf RK Berlin. Ein absolutes Highlight steht für Erfurts Kapitän Conrad Voigt an: In Hannover bestreitet er für die deutsche U20-Nationalmannschaft sein erstes Länderspiel im 15er-Rugby.

Steigerlauf lockt am Samstag

Zum 87. Steiger(Frühjahrs)lauf lädt der LTV Erfurt am Sonntag alle laufbegeisterten Sportlerinnen und Sportler aus Erfurt und Umgebung. Von den Bambinis, die 9.25 Uhr das Programm mit Start am Reitplatz knapp 400 Meter oberhalb des Waldkasinos eröffnen, bis zu den Senioren werden Läufe angeboten.