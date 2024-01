Arnstadt. Fußball-Oberligist Arnstadt gewinnt Testspiel gegen Bad Langensalza. Außerdem kommt ein Ex-Erfurter und soll bei der Mission Klassenerhalt helfen.

Ursprünglich sollte auf dem Kunstrasen am Obertunk in Arnstadt ein Blitzturnier mit drei Mannschaften stattfinden. Durch die Absage des 1. Suhler SV 06 vereinbarte Fußball-Oberligist SV 09 Arnstadt ein Testspiel mit Preußen Bad Langensalza. Mit dem am Ende standesgemäßen Resultat von 3:0 gegen die Tabellensiebenten aus der Thüringenliga feierte Arnstadts neuer Trainer Robert Fischer einen erfolgreichen Einstand.