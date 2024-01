Ilmenau. Ein Hallenturnier für Fußballromantiker: Germania Ilmenau und Jürgen Heun stellen einen neuen Cup auf die Beine. Den Prolog absolvieren die D-Junioren. Was die Zuschauer alles erwartet.

Der Hallencup des 1. SV Germania Ilmenau steigt am 24. Februar in dieser Form zwar zum ersten Mal. Doch hat es das Fußballspektakel insbesondere für Nostalgiker gleich bei seiner Premiere in der Ilmsporthalle in sich: Tradition pur wird unterm Dach kicken, wenn etwa Rot-Weiß Erfurt (u.a. Hebestreit, Schnuphase), Jena (voraussichtlich Ziegner), Chemie Leipzig (Leitzke, Kujat), Chemnitz (Illing, Krasselt) und Aue aufeinandertreffen. Die „DDR“-Auswahl, die RWE-Ehrenpräsident Klaus Neumann beim Einmarsch aufs Feld schicken wird, vereint etwa mit Brunnemann, Nikol und Rydlewicz Spieler einst arg konkurrierender Teams.