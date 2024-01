Solche Highlights, wie hier das Testspiel der Germania Frauen gegen den 1. FC Nürnberg (0:16) im Juli 2022 wird es wohl länger nicht geben, auch weil es zunehmend Talente und Spielerinnen in die Leistungszentren nach Jena und Erfurt zieht. So wie Patricia Osburg (hier rechts gegen Annabell Keul), die nach diesem Spiel gegen Nürnberg zum 1. FFV Erfurt in die Regionalliga wechselte. © René Röder