Arnstadt. Nur SpVgg Elxleben startet am Sonntag im Finale der Hallenkreismeisterschaft im Futsal in der Weimarer Asbach-Halle.

Das ist etwas überraschend. Von den sechs aus dem Ilm-Kreis in die vier Zwischenrunden-Gruppen der Hallenkreismeisterschaft des KFA Mittelthüringen im Futsal gestarteten Mannschaften hat es nur eine auch in die am Sonntag, 28. Januar, in der Weimarer Asbach-Halle stattfindende Endrunde geschafft: Kreisligist Sportfreunde Elxleben/Marlishausen.

„Hallenfüchse“ diesmal chancenlos

Alle anderen Teams, auch die „Hallenfüchse“ aus Großbreitenbach, die vor Corona 2020 in Ilmenau letzter Hallenkreismeister wurden, schieden aus. In Geraberg wurde der ersatzgeschwächte Titelverteidiger nur Vorletzter. Das Turnier der Gruppe 2 gewann Stahl Unterwellenborn unbesiegt vor Kreispokal-Halbfinalist und Kreisklässler VfB Oberweimar, der nur vom Turniersieger besiegt wurde. Großbreitenbach gewann nur einmal gegen Kreisliga-Spitzenreiter Einheit Rudolstadt II (2:0) und spielte 1:1 gegen Blau-Weiß Stadtilm, das am Ende durch starke Torhüterleistungen von Daniel Gössinger mit nur einer Niederlage (0:1 gegen Oberweimar) und einem Sieg über Rudolstadt (1:0) Dritter wurde.

In Gruppe 1 blieb in Apolda auch Grün-Weiß Witzleben sieglos als Vierter mit zwei Unentschieden auf der Strecke. Hier löste Ilmtal Zottelstedt mit 8:0 Toren und 12 Punkten makellos das Ticket für die Endrunde, begleitet vom Turnier-Zweiten Blau-Gelb Mellingen-Taubach.

Sonntag komplettierten die beiden anderen Zwischenrunden-Gruppen das Finalteilnehmerfeld. In Saalfeld in Gruppe 3 behielten die Kreisoberligisten FC Empor Weimar (9 Punkte) und Grün-Weiß Blankenhain (7 Punkte) die Oberhand. Wachsenburg Haarhausen wurde punktgleich (7) und mit derselben Tordifferenz, aber weniger Treffern als Blankenhain (2:1 zu 4:3) Dritter. Am Ende verhinderte Empor Weimars 2:0-Sieg im Schlussspiel Haarhausens Start am Sonntag. Das Hennemann-Team gewann zuvor „nur“ 1:0 gegen die SpVgg Geratal/Gräfenroda II, die Vierter wurde, nur gegen den Letzten TSG Kaulsdorf mit 1:0 ein Spiel gewann. Wachsenburg Haarhausen fügte wiederum Turniersieger Empor Weimar mit 1:0 die einzige Niederlage und das einzige Gegentor zu.

Nur Elxleben/Marlishausen im Finale

Den Ilm-Kreis in Weimar wird nur Elxleben/Marlishausen vertreten. Der Kreisligist gewann das Turnier 4 in Geraberg am Sonntag unbesiegt mit 7:1 Toren und 12 Punkten, sechs Zähler vor Fortuna Frankendorf! Das Team von Trainer Falk Buchmann besiegte nicht nur diese mit 1:0, sondern auch Isseroda (1:0), den TSV Magdala (3:0) und den SV Gaberndorf (2:1).