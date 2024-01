Ilmenau. Hallenfußball-Premiere des SV Germania Ilmenau am 24. Februar in der Ilm-Sporthalle. Der Kartenvorkauf ist gestartet.

Seit Mittwoch sind Karten für den 1. Germania-Cup am 24. Februar zu haben. Dort werden dann zum einen zehn Nachwuchs-Teams spielen, aber auch acht prominent besetzte Oldies-Teams kommen. Initiator Chris Schneider, der Vizepräsident und sportliche Leiter des SV Germania Ilmenau ist sich sicher: „Es wird ein großes Fest und wir wollen dieses Turnier zur Tradition werden lassen. Ich freue mich schon riesig.“ Vor allem am Abend beim Oldie-Turnier wird es prominent in der Ilm-Sporthalle zugehen. Schneider hat von allen acht teilnehmenden Teams inzwischen namentliche Zusagen.

FC Carl Zeiss Jena und FC Rot-Weiß kommen prominent besetzt

Der FC Carl Zeiss Jena kommt mit Thorsten Ziegner, René Klingbeil und Christian Reimann, vielleicht als Trainer mit Bernd Stange. Der FC Rot-Weiß meldete diese Woche Ronny Hebestreit, Nils Pfingsten-Redddig, Tony Schnuphase und Martin Hauswald. Mit Chemie Leipzig sind Ronny Kujat und Hans-Jörg Leitzke angekündigt und als allererstes hat das Ost-Traditionsteam der ehemaligen DDR-Nationalmannschaft elf Spieler mitgeteilt. Hier ist auch der Ex-Rot-Weiße Björn Brunnemann dabei, zudem René Rydlewicz und Matthias Döschner als Trainer.

Der SV 09 Arnstadt könnte mit dem Ex-Rot-Weißen Dominik Schneider (heute Geschäftsführer) und dem Ex-Ilmenauer Torhüter Lars Fabig (heute Vizepräsident beim SV 09) aufkreuzen. Erzgebirge Aue hat Skerdilaid Curri und Marc Hensel und der Chemnitzer FC plant mit Steffen Heidrich, Lutz Wienhold oder Holger Hiemann. Germania Ilmenau komplettiert das Feld mit seinem Sportchef und Vizepräsidenten Chris Schneider

Der 41-jährige ehemalige Germania-Fußballer, der auch beim FC Erfurt-Nord und für Wacker Gotha in der Oberliga verteidigte und 2004 beim SV Wehen zum Regionalliga-Kader gehörte, spielte überraschend nie bei einem der großen Thüringer Teams, FC Carl Zeiss oder FC Rot-Weiß. „Warum, weiß bis heute nicht. In der Traditionself habe ich aber schon bei Rot-Weiß immer wieder mal mitgespielt.“ So beim Hallen-Oldie-Cup in Gera. „Da herrschte immer eine unbeschreibliche Stimmung. So etwas wollte ich auch gern einmal in Ilmenau auf die Beine zu stellen.“ Schneider nutzte seine Kontakte, gewann so auch Jürgen Heun als Mitorganisator und beide telefonierten alle alten Fußball-Kempen der Region ab, die sie kannten.

Bis zu 600 Zuschauer könnten am 24. Februar in die Sporthalle kommen. „Deshalb haben wir uns auch für einen Kartenvorverkauf entschieden“, so Schneider. Die Tickets für das Nachwuchsturnier der D-Junioren ab 9 Uhr kosten 5 Euro, ab 18 Uhr zum großen Oldie-Fest werden 15 Euro nötig. Schneider weiter: „Das Geld soll komplett unseren sieben Nachwuchsmannschaften bei Germania zugutekommen, damit die im Sommer Trainingslager organisieren können.“

Karten sind seit Mittwoch in Ilmenau und Erfurt zu haben

Karten gibt es im Ehrhardt-Autohaus, bei Sport-Prediger, in der Geschäftsstelle Germanias im Hammergrundstadion sowie in Erfurt bei „Kabine 38“.

Im D-Junioren-Turnier am 24. Februar werden am Vormittag mit dem SV 09 Arnstadt, FSV Martinroda, der SpVgg Geratal, Wachsenburg Haarhausen, dem FC Rot-Weiß Erfurt, Siebleben, Empor Walschleben, Wacker Gotha, Ohratal und Gastgeber Germania Ilmenau zehn Mannschaften spielen.

„Das Sahnehäubchen“, so Schneider wird aber sicher das Stelldichein der Oldies am Abend. Und noch halten die Organisatoren auch ein paar Überraschungen zurück.