Arnstadt. Regionalligist besiegt Gastgeber SV 09 Arnstadt 3:1 und Thüringenligist FSV Schleiz mit 5:0

Eine tolle Idee. Weil der Fußball-Oberligist SV 09 Arnstadt sich für seine Generalprobe vor dem Start in einer Woche mit dem Nachholspiel in Bischofswerda sowohl den Thüringenligisten FSV Schleiz eingeladen hatte, als auch eine Blitzanfrage des zuletzt dreimal in Folge von Spielausfällen geplagten Regionalligisten Chemie Leipzig für ein Spiel anfragte, konnten die Arnstädter beide Wünsche erfüllen. Sie initiierten postwendend nach kurzer Rücksprache Sonnabend ein Dreierturnier am Obertunk.