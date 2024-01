Weimar. Der Fußball-Kreisoberliga-Zweiter siegt mit ihm beim Weimarer SV 6:4

Der Fußball-Kreisoberliga-Zweite FSV 1928 Gräfinau-Angstedt hat vor Abfahrt in sein Trainingslager nach Italien einen 6:4-Testspiel-Erfolg beim Kreisligisten Weimarer SV landen können. Auf dem Lindenberg gingen die Zentgraf-Männer nach einer intensiven Trainingswoche und sogar einem Vormittags-Grundlagentraining mit schweren Beinen in den ersten Test vor dem Kreisoberliga-Start. Erwin Rademacher brachte Gräfinau in Front (15.), Neuzugang Manuel Kindermann, der aus Schwarza kam, legte nach (24.). Zwar schaffte Weimar durch Linus Baumhove (29., 43.) und Marcus Schubarth (33.) immer wieder den Anschluss, doch Maurice Günschmann (32.) und Tom Ostermann (38.) hielten für die Gäste gegen.