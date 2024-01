Arnstadt. Das Blitzturnier des SV 09 Arnstradt am Obertunk brachte Oberligist SV 09 und Regionalligist Chemie Aufschlüsse über die Form

Statt des vorgesehenen Testspiels der Nullneuner gegen den FSV Schleiz luden die Arnstädter den Fußball-Regionalligist BSG Chemie Leipzig neben den Thüringenligisten aus Schleiz zu einem Dreierturnier ein. Man einigte sich auf zweimal 30, beziehungsweise einmal 45 Minuten. Im ersten Spiel bezwangen die Chemiker den Thüringenliga-Vierten Schleiz standesgemäß mit 5:0. Hier die sportlichen Details der beiden Arnstädter Spiele.

Regionalligisten Paroli geboten

SV 09 Arnstadt - BSG Chemie Leipzig 1:3 (0:1). Im Duell der Leipziger mit dem SV 09 Arnstadt. In dieser Partie zeigten die Nullneuner eine starke Leistung, hätten mit etwas mehr Spielglück durchaus ein Remis erreichen können, das auch verdient gewesen wäre. Zunächst bestimmten die Leutzscher die Partie, scheiterten aber immer wieder an der dicht gestaffelten, aufmerksamen Defensive der Hausherren, die fast alles verteidigten. Die erste Möglichkeit der Gäste besaß Kirstein, der das Tor per Direktabnahme verfehlte (12.). Mit zunehmender Spielzeit beschränkten sich die Bachstädter keineswegs nur mit dem Verteidigen ihres Tores, sondern suchten mutig ihre Chance im Spiel nach vorn. So strich Benjamin Hertels Schuss aus halbrechter Position nur knapp am linken Pfosten vorbei (15.). Mit einer Glanzparade lenkte Torwart Janke Varnhagens Distanzschuß über die Querlatte (21.), dann war erneut Janke nach Hereingabe Bärs, vor dem einschussbereiten Hertel zur Stelle (24.). Bei Grünerts Schuss aus spitzem Winkel begrub Janke den Ball unter sich (27.). Ein Tor für die Einheimischen lag förmlich in der Luft, dieses erzielte aber zu diesem Zeitpunkt überraschend der Regionalligist. Wendts Linksflanke drückte Jäpel aus Nahdistanz über die Linie (29.). In der Folge erhöhten die Sachsen die Schlagzahl und drängten auf das zweite Tor. Mast zog aus 22 m ab und zwang Torwart Valentin Henning zu einer Parade (32.). Nach einer Eingabe von der linken Seite brachte Jäpel den Ball aus kurzer Entfernung nicht an Henning vorbei (35.). Nur knapp zischte Brandos Schuss aus spitzem Winkel neben das Tor (37.). Der Oberligist belohnte sich für sein engagiertes Spiel. Ben Luca Kunz, spielte Dustin Messing frei, der hämmerte aus 8 m, halbrechter Position die Kugel unter die Querlatte zum umjubelten Ausgleich (46.). Unglücklich in der Entstehung mussten die Arnstädter in der Schlussphase noch zwei Gegentreffer hinnehmen. Erst fälschte Silvano Varnhagen eine Rechtsflanke ins eigene Tor ab (49.), dann profitierte Jäpel von einem Missverständnis an der Strafraumgrenze und schob das Leder ins verlassene Tor (53.). Insgesamt überzeugten die Nullneuner, verkauften sich gut und scheinen für das am kommenden Sonnabend stattfindende Nachholspiel in Bischofswerda gerüstet.

SV 09: Henning - Oeftger, Stelzer, Bär, Grünert, Martinez, Varnhagen, Hoffmann, Kunz, Messing, Hertel.

Leipzig: Janke, - Harrant, Brügmann, Kirstein, Kaymaz, Wendt, Wajer, Brando, Durek, Mast, Jäpel.

Tore : 0:1 Jäpel (29.), 1:1 Messing (46.), 1:2 Varnhagen (Eigentor, 49.), 1:3 Jäpel (53.).

Alte Bekannte: Der ehemalige Arnstädter US-Boy Sharod Adrian George (links) wird von Arnstadts Ben-Luca Kunz gestellt. Hinten beobachtet Anton Lvov.

Spiel noch gedreht

SV 09 Arnstadt - FSV Schleiz 2:1. Im abschließendem Spiel gegen Schleiz, wechselten die Hausherren fast komplett durch und trafen in der 45-minütigen Spielzeit auf einen ehrgeizigen Thüringenligisten. Die Anfangsphase gehörte dann auch den Saale-Orlastädtern, die durch Kögler, welcher aus 20 Metern abzog, den Pfosten traf (8.). Verdient gingen die Schleizer in Führung. Jünger schoss den Ball aus halbrechter Position ins lange Eck (14.). Nach toller Kombination über die linke Seite passte Berger nach innen, wo George den Ball aus Nahdistanz nur knapp neben das Tor spitzelte (19.). Mit zunehmender Spielzeit fanden die Nullneuner besser in die Partie. Sie verengten die Räume, stabilisierten sich im Abwehrverhalten und gewannen zunehmend ihre Zweikämpfe und setzten in der Offensive vermehrt Akzente. So markierte Johannes Ruschke nach Linksflanke Anton Lvovs aus Nahdistanz den Ausgleich (22.). Anschließend verpasste Paul Zwinkmann eine Eingabe nur um Zentimeter (25.). Dann war es Lvov, der Hoffmanns Flanke am langen Pfosten über die Linie drückte (35.). Weitere Möglichkeiten vergaben Max Seiml (41.) und Vincent Barthel (42.).

SV 09: Lock - Barthel, Gabriel (20. Hoffmann), Skaba, Koch, Oeftger (23. Martinez), Seiml, Kunz (23. Messing), Zwinkmann, Lvov, Ruschke.

Schleiz : Jünger - Kögler, Nietsch, Sluga, Berger, Hoyer, Liebold, Pätz, Maier, George, Elton. Torfolge : 0:1 Jünger (14.), 1:1 Ruschke (22.), 2:1 Lvov (35.). SR: Haubenschild (Pegau). Zuschauer : 80.