Weimar. Germania Ilmenau muss zum Überraschungs-Team VfB Oberweimar. Grün-Weiß Blankenhain empfängt Bad Blankenburg

Am Rande der Hallenkreismeisterschaft im Futsal wurde auch das Fußball-Kreispokal-Finale Mittelthüringens ausgelost. Glücksfee war Schiedsrichter Konrad Götze. Das erste gezogene Los war das von Germania Ilmenau, doch da der zugeloste Gegner VfB Oberweimar in der 1. Kreisklasse Nord spielt, wurde das Heimrecht gedreht. Oberweimar spielt ganzjährig auf Kunstrasen auf dem Lindenberg, besiegte im Achtelfinale Wachsenburg Haarhausen 2:1 und zog durch einen 5:1-Sieg in Isseroda ins Halbfinale. Germania musste in Gaberndorf lange warten, bis der Knoten zum 4:1-Sieg platzte.