Geschwenda. Am Karfreitag wird in Geschwenda das nunmehr 55. Blitzschachturnier stattfinden. Die Anmeldung läuft.

In diesem Jahr findet das Geschwendaer Osterblitz-Schachturnier zum 55. Mal statt. Nach pandemiebedingten Ausfällen zeigte sich im letzten Jahr, dass das Turnier nichts an seiner Attraktivität verloren hat. 50 Schachspieler aus ganz Deutschland kamen. Raiko Siebarth von Blau-Weiß Stadtilm gewann.

Auch 2024 zum kleinen Jubiläum wird beim Osterblitz in Gruppen gespielt, aus denen sich dann die einzelnen Finals zusammensetzen. Traditionsgemäß wird Karfreitag, diesmal am 29. März, gespielt. Austragungsstätte ist die Turnhalle am Gutshof. Anmeldungen sind unter o-krawczyk@web.de möglich.

ok