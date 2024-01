Arnstadt. Ein Wochenende lang werden in Bad Blankenburg junge Referees mit Grundlagen vertraut gemacht

Der Schiedsrichterausschuss des KFA Mittelthüringen veranstaltet in Bad Blankenburg vom Freitag, 8. bis Sonntag, 10. März wieder einen Schiedsrichter-Neuausbildungskurs. Einen exakten Ablaufplan und die notwendigen Zugangsdaten erhalten die angemeldeten Teilnehmer sowie Vereinsvertreter etwa eine Woche vor Lehrgangsbeginn. Bereits am Anreisetag wird von 17 bis 21 Uhr geschult, dann Sonnabend von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag bis 16 Uhr. Am Schlusstag findet auch die Abschlussprüfung und Fitnesstest statt. Schiedsrichter-Obmann Paul Hegegenbarth hofft auf regen Zuspruch. „Mit diesen Kursen wollen wir das Schiedsrichterwesen Interessenten nahe bringen, sie zu gewinnen und um so auch den Spielbetrieb in den nächsten Jahren weiter absichern zu können.“ Das gelang in den letzten Jahren der jungen Schiedsrichtergruppe des KFA Mittelthüringen sehr gut, die gegen den Thüringen-Trend sogar die Zahl ihre Referees leicht steigern konnte. Anmeldungen sind unter www. dfbnet.com/vk im Veranstaltungskalender unter SR-Neuausbildung KFA MTH 2024 möglich.

rr