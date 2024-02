Crawinkel/Gräfenroda. Die Gewichtheber des SV 90 Gräfenroda sind nach Sieg über Ohrdruf/Crawinkel auf Titelkurs. Nach Marc Pfeiffer holt auch Michael Holtmann sein EM-Ticket. Christian Machleit gelingt DM-Norm

Wo gibt es so etwas sonst noch? In der Landesliga wurden am letzten Wochenende zwei Europameisterschaftstickets gebucht - unglaublich! Im Juni wollen fast zeitgleich erstmals gleich zwei Gewichtheber des SV 90 Gräfenroda an Europameisterschaften teilnehmen. Während Michael Holtmann dann in den Norden zur Masters-EM reisen will, fährt, wenn er fit bleibt, Marc Pfeiffer in den Süden. Er hat sein Ticket für die Jugend-EM der U17 in Thessaloniki ebenfalls nun in der Tasche