Gräfenroda. Gastgeber Gräfenroda/Geratal blieb der Turniersieg verwehrt. Nur Kirchheim und SV 09 Arnstadt aus dem Ilm-Kreis siegten

36 Fußball-Teams in fünf Klassen gaben sich zwei Tagen beim 8. Zwergen-Cup in Gräfenroda ein Stelldichein. Aus dem Ilm-Kreis kam bei den G-Junioren Germania Ilmenau hinter Suhl und vor Gräfinau-Angstedt auf das Podest. Bei den F-Junioren nur Marlishausen/Elxleben als Dritte. Bei den C-Junioren sicherte sich Blau-Weiß Stadtilm Platz zwei vor Gräfenroda/Geratal und hinter Luisenthal. Nach Halbfinalsieg über Stadtilm gewann Eintracht Kirchheim bei den D-Junioren gegen Steinbach-Hallenberg im Finale 4:1. Bei den E-Junioren setzte sich im Siebenmeterschießen der SV 09 Arnstadt gegen Stadtilm durch. Grün-Weiß Plaue (Foto) gewann die Vorrunde, scheiterte im Halbfinale am SV 09 0:1.