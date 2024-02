Ilmenau. HSG Ilm-Kreis empfängt 13 E-Jugend-Teams, Frauen den SV Hermsdorf in der Oberliga Thüringen und Männer in der Regionsoberliga „Rückzügler“ Sonneberg.

Die Ilm-Sporthalle erlebt Sonnabend einen kompletten Handball-Tag, der 10 Uhr mit einem E-Jugend-Turnier aller 13 Mannschaften (!) der Regionsliga-Staffel 2. Die HSG Ilm-Kreis ist da Spitzenreiter. Danach ab 17 Uhr empfangen die Frauen der HSG als Tabellenzweite in der Oberliga Thüringen den SV Hermsdorf und am Abend, ab 19.30 Uhr haben die Regionsoberliga-Männer (früher Verbandsliga) im Duell der „Rückzügler“, den Sonneberger HV II zu Gast, der den Rest der Ende August 2023 aus der Mitteldeutschen Oberliga zurückgezogenen Sonneberger Ersten beherbergt und das Hinspiel 25:21 gewann. Letzte Woche gewannen die Sonneberger beim Vierten Behringen II 40:27. Die HSG schaffte in der Schluss-Sekunde in Oberdorla ein 29:29, nachdem Daniel Heim gefoult wurde und Philipp Hoppe mit dem abschließenden Siebenmeter ausglich.