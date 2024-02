Arnstadt. Fußball-Oberliga: Arnstadt krasser Außenseiter.

Die Vorfreude auf den vorgezogenen Oberliga-Start mit dem Nachholspiel bei Bischofswerda (Sa., 13.30 Uhr) hält sich bei Robert Fischer, dem seit 9. Januar neuen Trainer des SV 09 Arnstadt, noch in Grenzen. „Die Vorbereitung war intensiv, allerdings auch sehr kurz. Wir müssen in der Athletik zulegen, ein paar individuelle Fehler abstellen und nun hoffen wir natürlich auf einen guten Start“, so Fischer. Dass der gar nicht leicht ist, weiß der 39-Jährige. „In Bischofswerda wird es ganz schwer. Das ist für mich eine der besten Mannschaften der Liga.“ Die „Schiebocker“ sind das einzige unbesiegte Team der Oberliga, Tabellendritter. Personell ist noch nicht alles klar. Scheuring und Pusch fehlen, Oeftger wird die Defensive stärken und vorn hofft Benjamin Hertel trotz Trainingsrückstandes auf einen Einsatz. „Ich möchte der Mannschaft gern helfen, am liebsten gleich im ersten Spiel mit einem Tor.“