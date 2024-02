Haarhausen. 7:1-Sieg zur Generalprobe. Fußball-Kreisoberliga-Dritter von der Wachsenburg startete ambitioniert in die Rückrunde

Fußball-Kreisoberligist Wachsenburg Haarhausen hat sich eine Woche vor dem Punktspielstart mit den Nachholspielen gegen Großbreitenbach (So., 11. Februar, 14 Uhr) und Gräfinau-Angstedt (So., 18. Februar, 14 Uhr) in Torlaune gebracht. Gegen Concordia Riethnordhausen gab es einen 7:1-Testspielsieg.