Bischofswerda. In der Fußball-Oberliga unterliegen die Fischer-Männer nach dem Ausgleich im Endspurt noch 1:3.

Der SV 09 Arnstadt hielt im Nachholspiel der Fußball-Oberliga beim Tabellendritten Bischofswerdaer FV 08 auf Kunstrasen dagegen und war sogar nahe dran an einem Punktgewinn. „Da war mehr für uns drin, wir haben über weite Strecken gegen eine Spitzenmannschaft mitgehalten, leider wirkten wir im Torabschluss oftmals zu verspielt, da müssen wir einfach unsere vorhandenen Möglichkeiten noch konsequenter nutzen“ so Trainer Robert Fischer nach der Begegnung.

Am Ende ließen sich die Nullneuner in der Schlussphase das durchaus verdient gewesene Unentschieden noch aus der Hand nehmen und rutschten durch den Rudolstädter Sieg in Ludwigsfelde in der Tabelle zunächst erst einmal auf den vorletzten Tabellenrang ab. Am kommenden Wochenende geht es zum Rückrundenauftakt zu Budissa Bautzen.

Favorisierte Gastegeber zunächst überlegen

Zunächst erspielten sich am Sonnabend die „Schiebocker“ eine leichte Feldüberlegenheit, ohne zwingend Torgelegenheiten zu kreieren, während Arnstadt schwer in die Partie fand. Mit zunehmender Spielzeit jedoch änderte sich der Spielverlauf, die Gäste waren nun spielbestimmend und besaßen Chancen, in Führung zu gehen. In diese Drangphase gingen die Bischofswerdaer auf Kunstrasen ihres Laola-Bolzplatzes zu diesem Zeitpunkt sogar überraschend in Führung. Nach einem Angriff über die linke Seite, erreichte ein tiefes Anspiel Lisinski, der den Ball ins kurze Eck des Henning-Tores hämmerte (36.). Das war ein Dämpfer für die Angriffsbemühungen der Bachstädter.

Mehr als nur der Ausgleich war für Arnstadt möglich

Der zweite Durchgang begann mit selbstbewusstem Agieren der Arnstädter, denn der Gegner investierte überraschend nicht viel mehr als nötig in sein Spiel. Den verdienten Gleichstand erzielte dann der Arnstädter Dustin Messing, der einen an Niklas Hoffmann verwirkten Foulstrafstoß sicher zum 1:1 verwandelte (71.). Der SV 09 Arnstadt war nun richtig angestachelt und im Spiel und hätte in Führung gehen können. Neuzugang Bennjamin Hertel sicherte den Ball und legte klug auf den freistehenden Anton Lvov, der in aussichtsreicher Position an BFV-Torwart Kiefer scheiterte (75.).

Im Stile einer Spitzenmannschaft nutzten die Hausherren dann allerdings eine Schaltpause in der Hintermannschaft der Gäste. Einen langen Einwurf nahm Pereira volley und knallte die Kugel, unhaltbar für Valentin Henning, in den Winkel des Arnstädter Tores (81.). Die Fischer-Schützlinge warfen nun alles nach vorn, doch der abermalige Ausgleich blieb ihnen einfach verwehrt, da die Bischofswerdaer Hintermänner auch kompakt und sicher verteidigten. Fast mit dem Schlusspfiff traf Hecker per Elfmeter zum alles entscheidenden 3:1-Endstand (90.).

Für die Arnstädter gilt es nun, in Bautzen alles zu geben, um nicht weiter abzurutschen. Dienstagabend ist kurzfristig noch ein Trainingsspiel ab 19 Uhr gegen den FC Erfurt-Nord anberaumt, bevor es Sonntag, 13.30 Uhr, in der Lausitz erneut auswärts um Punkte geht. Das erste Heimspiel folgt dann am 17. Februar (13.30 Uhr) am Obertunk in Arnstadt, bevor es eine Woche darauf ins Kellerduell zum FC Einheit Rudolstadt geht.