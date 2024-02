Ilmenau. Kreisoberliga-Spitzenreiter unterliegt Thüringenligist Fahner Höhe im letzten Testspiel etwas zu hoch mit 0:5

Fußball-Kreisoberligist Germania Ilmenau traf im letzten Testspiel vor dem Punktspielstart auf den Thüringenliga-Zweiten FC An der Fahner Höhe, verlor am Ende etwas zu hoch mit 0:5. Die Ilmenauer kamen gut in die Partie und schafften es lange, den Favoriten aus Dachwig vom Tor fernzuhalten. Vorne kamen sie durch gut ausgespielte Konter in der 18. und 24. Spielminute selbst zu guten Chancen, die Lutherdt jedoch beide vergab. Danach wurde der Thüringenligist allerdings immer stärker und Norman Müller gelang die Gästeführung (36.) . Kurz darauf schob Daniel Trübenbach zum 0:2 ein. Nach der Pause drückte Fahner auf den dritten Treffer, der lange vom starken Germania-Keeper Bernd Müller verhindert wurde. Nach 72 Minuten war der Ilmenauer Torhüter dann doch geschlagen, nach dem Fahners Emilio Heß (72.) und dann Jan-Lucas Bärwolf (76.) binnen vier Minuten zum 0:4 ausbauten. Den Schlusspunkt setzte Fahners Hüne Artur Machts (81.) zum 0:5-Endstand.