Ilmenau. Jakob Goller löst Jürgen Demant nach fast elf Jahren als Präsident ab

Der Eissportclub Ilmenau hat auf seiner Mitgliederversammlung durch den Rücktritt des bisherigen Präsidenten Jürgen Demant und seines Vize Thomas Frank nach elf erfolgreichen Jahren den Weg frei für neue Ideen und junge Leute gemacht. So übernimmt der 24-jährige Jakob Goller das Amt des Präsidenten, wird von Dagmar Vogel als Vizepräsidentin unterstützt. Lediglich Heiko Hackl blieb als Schatzmeister in seiner Funktion.

Der Eissportverein hat drei Sektionen mit Curling, Eiskunstlauf und Eishockey. „Wir setzen uns sowohl für den Erwachsenen-Breitensport, als auch die Nachwuchsförderung ein, nun soll frischer Wind in den Verein kommen“, so Präsident Jakob Goller. Neue Ideen seien gefragt. „Unserem alten Vorstand ging nach über zehn Jahren einfach etwas die Puste aus, so wurde ein Wechsel nötig.“

Der Wechsel fand nicht im Groll statt, so Jürgen Demant. „Nach so langer Zeit ist es ganz normal, junge Leute mit Ideen ranzulassen.“ Demant bleibt dem Verein treu. „Ich werde mich nun viel mehr dem Nachwuchs widmen können. Das bleibt eine anspruchsvolle Aufgabe.“

Die Geschäftsstelle des ECI wird ebenfalls neu besetzt mit Claudia Wurzbacher und Birgit Röseler-Hering. Geöffnet ist diese immer mittwochs von 15 bis 17 Uhr.