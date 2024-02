Bad Blankenburg/Martinroda. Fußball-Kreisoberligist gewinnt Test gegen Wandersleben 3:1 und spielt gegen FC Zella-Mehlis 0:0.

Mit einem anspruchsvollen Trainingslager in Bad Blankenburg und zwei Testspielen wartete der FSV Martinroda am Wochenende auf. Immerhin zwei Drittel des Kaders des Kreisoberligisten nahm an diesem Trainingslager teil und schaffte so Grundlagen für die Rückrunde. Nach kraftraubenden Vormittagstraining bestritt der FSV am Sonnabend dort ein Testspiel gegen Kreisligist SV Wandersleben mit einem 3:1 Sieg. Die Tore erzielten Reykowski, Schwens und Krogel. Nachdem Sonntagvormittag im Kraftraum der Landessportsportschule geschwitzt wurde, folgte im heimischen Sportpark noch ein Test gegen den Rhön-Rennsteig-Kreisoberligisten FC Zella-Mehlis, der torlos endete. Sonnabend testet Martinroda bei Einheit Rudolstadt II.