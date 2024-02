Schleusingen. Fünf Ausfälle und am Ende zwar kein Gold, aber drei Medaillen für die restlichen fünf Starter bei Verbandsjugendspiele der Kinder Jahrgänge 2013 und jünger im Gewichtheben

In Schleusingen fanden am letzten Wochenende die diesjährigen Verbandsjugendspiele der Kinder Jahrgänge 2013 und jünger statt. In den Disziplinen Reißen und Stoßen mit Technikbewertung, Schlussweitsprung und Anristen wurden dabei die Besten ermittelt.