Ilmenau. Thomas Giehl, der Trainer des Fußball-Kreisoberligisten Germania Ilmenau, hofft trotz einiger schmerzlicher Abgänge auf einen spannenden Aufstiegskampf.

In der Fußball-Kreisoberliga geht es am Wochenende mit Nachholspielen wieder los. Spitzenreiter Germania Ilmenau startet punktgleich mit dem Zweiten Gräfinau-Angstedt und einen Punkt vor Wachsenburg Haarhausen in das Aufstiegsrennen. Allerdings verloren die Männer von Trainer Thomas Giehl zwei wichtige Spieler an den SV 09 Arnstadt. Abwehrspieler Toby Metzmacher und Torjäger Benjamin Hertel (17 Tore in der Hinrunde!). Wie gut kann das der Tabellenführer wegstecken und wie fit sind die Germania-Männer. Wir fragten nach beim 50-jährigen Trainer.