Arnstadt. Vor dem Oberliga-Spiel des SV 09 Arnstadt in Bautzen testete die Fischer-Elf noch einmal. Wie das Duell gegen Erfurt-Nord lief und was Trainer Robert Fischer zu sagen hatte.

In einem kurzfristig vereinbarten Test bezwang Fußball-Oberligist SV 09 Arnstadt den FC Erfurt Nord aus der Landesklasse nur knapp mit 3:2. „Wir wollten Spielern, die länger verletzungsbedingt fehlten und weniger Einsatzzeiten zuletzt hatten, Spielpraxis geben“, sagte Trainer Robert Fischer. Im ersten Durchgang war Arnstadts Übungsleiter nicht zufrieden, denn „da die Mannschaft erstmals in dieser Besetzung so zusammenspielte, haben die Abläufe noch nicht so richtig geklappt. Einige Abstimmungsfehler haben zu Gegentoren geführt. Trotzdem habe ich einige gute Sachen gesehen, auf die wir aufbauen können. Im zweiten Durchgang haben wir uns gesteigert, nichts mehr zugelassen und das Spiel noch gedreht“, sagte Fischer nach der Begegnung.