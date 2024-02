Gräfenroda. Im letzten Kampf vor dem Finale in der 2. Bundesliga empfängt man den AC Suhl

Der letzte Heimkampf gegen den AC Suhl vor dem Finale der 2. Bundesliga soll schon eine kleine Generalprobe für die Heber des SV Gräfenroda werden. Bei Gräfenroda werden trotzdem einige starke Athleten nicht am Start sein, da Veronika Volna, Simona Jerabkova und Jakub Bartecek schon auf dem Weg zur Europameisterschaft der Senioren im bulgarischen Sofia sind. Auch Marie Sophie Breitschuh, Franka Fiedler und Julia Perlt sind nicht dabei.

Zunächst werden Carolin Geuther und Lina Fischer von Weightlifting Leipzig sowie die Jenaerin Susan Treppner an den Start gehen. Dann greifen Gräfenrodas Ausnahmetalent Marc Pfeiffer, Andre Langkabel und Jakub Gorny ein. Hier sollte eine neue Saisonbestleistung das Ziel sein. Als Ersatzheber steht erstmals der mehrfache argentinische und chilenische Meister Gabriel Andres Norambuena Torres und Iman Kurbanova bereit. Beginn des Wettkampfes ist am Samstag um 16 Uhr in der Turnhalle Wolfstal.

Bereits um 13 Uhr werden in der Landesliga Michael Holtmann, Nils Gürth, Raphael Kleinfeld, Chris Matzollek, Lotta Frank und Fritz Heyer an den Start gehen. Außer Konkurrenz wird die Deutsche Meisterin der Masters, Nadine Nester, und erstmals der 75-jährige Erfurter Bernd Sachs an die Hantel gehen.