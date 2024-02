Arnstadt. Fußball-Oberligist empfängt am Sonnabend ab 13.30 Uhr am Obertunk den SC Freital

Gibt es endlich einen Sieg? Am Sonnabend empfängt der SV 09 Arnstadt in der Fußball-Oberliga als Tabellenvorletzter um 13.30 Uhr den SC Freital zum ersten Pflichtheimspiel des Jahres. Freital gastiert erstmals in der Bachstadt. Mit 19 Punkten und 24:25 Toren belegen sie den zehnten Platz in der Tabelle. Die letzten Spiele der Freitaler gegen Sandersdorf und Bischofswerda wurden mit 0:1 und 2:3 knapp verloren. Arnstadt blieb in Bischofswerda (1:3) und Bautzen (0:2) sieglos und will punkten. Dabei wird entscheidend sein, vor dem gegnerischen Tor effektiver zu agieren. Kehrt Lukas Scheuring (rechts, hier gegen den Marienberger Kilian Gerlach) ins Team zurück? Im Hinspiel verlor Arnstadt unglücklich mit 0:2.