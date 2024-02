Arnstadt. In der 1. Tischtennis-Bezirksliga ist das Team makellos. Um Punkte gab es einen 8:1-Sieg gegen Mengersgereuth-Hämmern und ein 8:3 über Eintracht Heßberg

Mit gleich zwei Siegen in der 1. Tischtennis-Bezirksliga lief das Wochenende für den SV 09 Arnstadt erwartet gut. Die Männer um den in Stadtilm sesshaft gewordenen Spitzenspieler Dominik Sorg gaben sich keine Blöße. Weder am Sonnabend beim 8:1-Sieg daheim über den TSV Mengersgereuth-Hämmern, noch tags darauf beim Tabellenvierten Eintracht Heßberg nahe Hildburghausen (8:3) konnten sie gefährdet werden. In der Tabelle bauten die Arnstädter ihren Vorsprung auf vier Punkte aus.