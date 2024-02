Rudolstadt. In der Fußball-Kreisoberliga war aber für die Aufsteiger sogar der Siegtreffer möglich

Ein überraschendes 2:2 gelang in der Fußball-Kreisoberliga dem TSV 1880 Elgersburg bei Traktor Teichel. Gespielt wurde auf Kunstrasen in Rudolstadt. Trainer Maryan Zachert: „Mit dem Punkt sind wir zufrieden, auch weil wir mit dem letzten Aufgebot antreten mussten. Doch selbst ein Sieg war möglich.“ Elgersburg musste aus der Personalnot heraus mit einigen angeschlagenen Spielern wie Barchewitz, Habichhorst und Priefer beginnen, auf der Bank saßen neben den beiden Trainern nur noch zwei ebenfalls angeschlagene Feldspieler. „Unter diesen Umständen agierten wir sehr defensiv, verteidigten gut, gerieten leider zu schnell zurück.“ Teichels Sembritzki passte von der Grundlinie zurück auf Anton Crecelius, der den Ball einnetzte (7.). Aber schon kurz darauf glich Tony Braunschweig nach Foul an Hemming vom Elfmeterpunkt aus (10.) und Teichels Carlo Crecelius lupfte dann den Ball zum 1:2 in eigene Tor (21.). Er achte seinen Fehler schnell gut, als er weit auf Dörfler flankte, der den Ball frei zum 2:2 ins rechte Eck jagte (25.). Nach der Pause hielt Elgersburgs Deckung mit dem eingewechselten Co-Trainer Glenn Boldt und vor allem durch Oliver Priefer und Braunschweig gab es einige gute Chancen. Die beste aber durch Ben Hellmuth, der frei vor dem Torwart, eine riesige Chance zum Siegtreffer ausließ (68.).