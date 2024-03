Plaue. In der Handball-Regionsoberliga siegen die Männer gegen Oberdorla mit 36:30

Mit einem 36:30-Sieg über die VSG 1882 Oberdorla rehabilitierten sich in Plaue die Männer der HSG Ilm-Kreis in der Handball-Regionsoberliga für die deftige 16:23-Klatsche zuvor in Meiningen. Durch fünf Verletzungs-Ausfälle hatte Trainer Hüttner wenig Alternativen. Er forderte dennoch konzentrierten Einsatz. Gleich der erste Angriff wurde abgefangen und von Nießen zur 1:0-Führung umgemünzt. Oberdorla kam erst nach dem 4:0 zum ersten Tor, aber die HSG hielt den Vier-Tore-Vorsprung, führte sogar 16:9 (20.), zog dann mit 18:14 in die Pause. Nach dem Wechsel spielte die HSG wieder konzentriert, erhöhte den Vorsprung auf sechs Tore (23:17/38.). Der 36:30-Sieg am Ende sicherte der HSG den dritten Tabellenplatz. Benjamin Obermann war mit 15/5 Treffern erfolgreichster Werfer.

kdh