Rudolstadt. In der Fußball-Kreisoberliga gewinnt der FSV nach der Pause trotz Latte und einem verschossenen Elfmeter deutlich

In der Fußball-Kreisoberliga landete der FSV Gräfenroda beim abstiegsgefährdeten SSV 1883 Schwarza einen deutlichen 4:0-Sieg. Die Hielscher-Männer brauchten auf dem Kunstrasen in Rudolstadt allerdings trotz schneller Überlegenheit eine lange Anlaufzeit. Erst Christopher Seel erlöste seine Männer mit Wiederbeginn nach Prellball aus 16 Metern und der Führung (47.).

Bis dahin hätte der Gast schon 4:0 führen können, doch Sascha Wolf (3.), Tom Greßler (7.), und zweimal Phillip Lange (27., 44.), der erst an der Latte, dann per Kopf scheiterte. Ryan Stobel legte nach knapp einer Stunde kombinationsreich zum 0:2 nach (59.).

Die beste Chance der Gastgeber vereitelte mit starker Parade Keeper Christian Schlundt gegen Jäger und in der turbulenten Schlussphase erhöhte erst Gräfenrodas Tom Greßler (82.) dann setzte Christian Esche einen Foulstrafstoß an die Latte (88.) und Schiffner schloss mit einem Eigentor in der Nachspielzeit (90. +2) das Schwarzaer Debakel ab. Nun folgt für Schwarza der Abstiegsknaller am Sonnabend in Großbreitenbach.

rr