Arnstadt. Fußball-Oberligist spielt am Gründonnerstag gegen Motor

Fußball-Oberliga-Schlusslicht SV 09 Arnstadt hat vor den spielfreien Ostertagen noch einmal einen kurzfristigen Test anberaumt. Die Männer von Trainer Robert Fischer testen am Gründonnerstag ab 19 Uhr unter Flutlicht am Obertunk gegen den Fußball-Landesklasse-Vertreter TSV Motor Gispersleben. Nach dem 2:2 im Kellerduell gegen Grimma muss der SV 09 Arnstadt am 6. April dann zum ebenfalls abstiegsbedrohten Viertletzten Motor Marienberg ins Erzgebirge. Schon mit nur einem Sieg könnten die Arnstädter auf einen Relegationsplatz um den Klassenverbleib klettern.

red