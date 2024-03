Heyda. Der 19. Ilmenauer Osterlauf „Rund um die Talsperre Heyda“ findet am Sonnabend statt.

Der 19. Ilmenauer Osterlauf „Rund um die Talsperre Heyda“ startet am Sonnabend, 30. März ab 10 Uhr an der Staumauer der Talsperre. Gestartet wird am Sportplatz über 9,3 und 18,5 Kilometer, 10.05 Uhr gehen die Nordic Walker auf die kurze Strecke. Gelaufen wird auf einem Rundkurs um die Talsperre auf Wald- und Feldwegen. Ausrichter ist die Skisport-Abteilung des WSV 08 Ilmenau. Die Veranstalter halten wieder für jeden Finisher im Ziel ein Osterei bereit, dieses Mal wahlweise stattdessen auch eine Möhre. Meldungen sind für 15 Euro (Nordic Walking: 13 Euro) plus 5 Euro Nachmeldegebühr am Karsamstag vor Ort noch möglich.

red